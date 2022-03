Cathy Assenheim, psychologue clinicienne spécialisée en neuropsychologie voit aussi arriver dans son cabinet des personnes en surpoids, souvent déprimées, se sentant culpabilisées et coupables. Épuisées physiquement et moralement par un combat contre les kilos qu’elles pensent perdu d’avance. Pour ces personnes, mais aussi pour tous ceux qui veulent comprendre leur rapport à l’alimentation, les kilos émotionnels, les compulsions sucrées, la professionnelle vient de publier le troisième ouvrage d’une trilogie après Mon cerveau est hyper et Je suis épuisé.e. "Ma tête a faim" (Ed. Deboek Supérieur) explore le fonctionnement alimentaire en deux parties, pour mieux faire comprendre dans un premier temps les mécanismes de la faim et du surpoids et ensuite les freins biologiques à la perte de poids.