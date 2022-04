C’est connu, les Belges aiment voyager en Italie, et parcourir ses riches régions : Pouilles, Sardaigne, Sicile, Toscane, Vénétie… Envie d’un grand bol d’air montagnard ? Plus petite et haute région d’Italie, la Vallée d’Aoste est une destination touristique qui ne manque pas d’intérêts, en hiver comme en été. La vallée dévoile tout son charme une fois son manteau blanc retiré : sa roche, ses forêts et prairies luxuriantes, ses pâturages, ses lacs, son architecture… Elle séduit par sa nature et sa géographie, mais aussi par sa gastronomie, son art de vivre et son savoir-faire. Découvrir la Vallée d’Aoste est un voyage empreint d’authenticité et dont la beauté invite à la détente et à la contemplation.

La Vallée d’Aoste est composée d’une vallée centrale sillonnée par la Doire Baltée, d’où rayonnent 14 vallées latérales creusées par les glaciers et les torrents. Elle dispose d’un territoire hors du commun ; le seul à être entouré par quatre sommets de plus de 4000 mètres : Mont-Blanc, Mont Rose, Cervin, et Grand Paradis.