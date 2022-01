On en a déjà dévalé des pistes dans de grands domaines skiables en Savoie, dans le Valais ou les Dolomites. Mais on l’avoue : on a eu un coup de cœur pour le domaine de Monterosa Ski, dans la Vallée d’Aoste, découvert en décembre dernier, quand la montagne se rouvrait aux skieurs après de longs mois de pandémie. On reste d’ailleurs sous le charme, avec une seule envie : y retourner très vite, en été comme en hiver.

Un petit supplément d’âme

Mais d’où vient ce petit supplément d’âme ? Le cadre dans lequel se love la Vallée d’Aoste – ne dites pas le Val, malheureux ! – plaide largement en sa faveur. C’est la plus petite région italienne, mais aussi la plus haute, entourée des montagnes les plus élevées d’Europe. Au bout du Skyway, le téléphérique qui vous transporte dans le ciel au départ de Courmayeur (lire ci-contre), on ne sait plus où donner des yeux, entre le Mont-Blanc, le Cervin, le Mont-Rose (Monterosa) et tous les autres. De la vallée centrale, sillonnée par la Doire Baltée, rayonnent 14 vallées latérales, creusées par les glaciers et les torrents. Carrefour des Alpes occidentales, la Vallée d’Aoste est reliée à la France (de l’autre côté du tunnel du Mont-Blanc) et à la Suisse (par le tunnel du Grand-Saint-Bernard).

Mais assez bavardé. Rendons-nous à Champoluc, point de départ de la balade sur les pistes valdôtaines. On retrouve dans le village les habitats typiques, d’anciennes constructions en bois qui reposent sur des piliers en forme de champignons se terminant par un grand disque en pierre. L’hôtel Castor, géré par une famille qui accueille depuis quatre générations les amoureux de la montagne, est un camp de base idéal pour explorer le domaine Monterosa – les remontées mécaniques se trouvent à moins de 10 minutes à pied.

Des pauses gourmandes

Enfilons nos bottines, chaussons nos skis, élançons-nous. Il fait magnifique. Les sommets se détachent sur le bleu du ciel. On dévale, sans modération, les pistes parfois bien pentues, mais larges et lisses. Les skieurs de tous niveaux et de toutes les disciplines (freeride, héliski, randonnée…) y trouvent leur compte.

Et puis, il y a les pauses, toujours gourmandes. Comme à La Mandria, un restaurant sur les pistes dont la terrasse plonge sur la vallée d’Ayas. Au-delà de la vue, magnifique, sur le paysage, il y a le plaisir des yeux devant les spécialités valdôtaines, exquisement présentées. Les plateaux de fromages et de charcuteries de la Vallée d’Aoste, proposant des produits d’appellation protégée, rivalisent de saveurs. Mais qu’on se le dise : le jambon dit “d’Aoste” ne vient pas d’ici : le véritable, l’unique, produit à 1 600 mètres d’altitude et affiné au moins un an (avec du thym, du genévrier et d’autres herbes de la vallée) à Saint-Rémy-en-Bosses, dans la vallée du Grand-Saint-Bernard, c’est le jambon de… Bosses. L’estomac (plus que) plein, on repart en exploration dans le domaine skiable, aussi étendu que varié, qui alterne sapins et grandes étendues de neige où s’ébroue parfois un bouquetin.

Quand le dernier télésiège s’arrête, on fait étape à l’hôtel Cré Forné, à quelques mètres de l’arrivée de la télécabine de Crest, dont le restaurant aux baies vitrées surplombe la vallée avec vue imprenable sur le Mont-Rose.

On hésite enfin à livrer une dernière adresse, tant l’envie est grande de la garder pour soi : le refuge du Belvédère, propose à la fois 6 chambres (été comme hiver) et un incroyable restaurant gastronomique en altitude. Mention spéciale, en dessert, pour le cappuccino revisité.

5 bonnes raisons d’aller en Vallée d’Aoste

Se prélasser dans les thermes de Pré-Saint-Didier

De loin, l’impression est étrange : des ombres spectrales se déplacent dans un grand jardin enneigé. Quand on s’approche, on distingue mieux les silhouettes en peignoir blanc et en tongs qui passent du chalet sauna au jacuzzi fumant, de la piscine à la baignoire d’eau glacée. Nichés à mille mètres d’altitude, les Thermes de Pré-Saint-Didier, construits en 1834, ont connu une grande notoriété : y “prendre les eaux” était devenu une des principales attractions de la vallée. Fermés en 1947, ils ont rouvert en 2005, entièrement rénovés. Le lieu est resté magique, même par temps de pandémie qui oblige à garder le masque sur le visage… jusque dans le sauna.

Tester le ski de randonnée

La Vallée d’Aoste est un lieu prisé par les passionnés de ski de randonnée – de plus en plus nombreux depuis le Covid. Pour un forfait “Monterosa ski” spécial à prix modique (10 euros par jour) on peut accéder à plusieurs remontées mécaniques et à tous les parcours. Les quatre pistes situées à côté des remontées sont constamment surveillées et damées. Une belle occasion de tester la discipline en toute sécurité.

Visiter Aoste

Capitale culturelle historique et culturelle, Aoste a conservé de nombreuses traces de l’époque romaine, dont les murs d’enceinte, le théâtre, le pont, l’Arc d’Auguste ou la Porte prétorienne, parfaitement conservée. De fin novembre à début janvier, le “Marché vert de Noël” installe les traditions valdôtaines en plein cœur de la cité.

Engloutir une fondue à la Fontina

Pour une meule de fontina (fontine), de 8 à 9 kilos, il faut 100 litres de lait de vaches valdôtaines. Ce fromage jaune paille est produit suivant des gestes et des habitudes remontant à plusieurs siècles. En fondue, c’est une magnifique tuerie.

Déguster du lard d’Arnad © An.H.

Dans la Vallée d’Aoste, on ne chicane pas avec les plaisirs de la table. Les plateaux de charcuterie locaux regorgent de merveilles, dont le jambon des Bosses et le lard d’Arnad, d’un blanc délicat, au parfum d’herbes aromatiques. Il faut le déguster coupé en tranches très fines.

Se renseigner

En train… et en voiture. Au départ de Bruxelles, il faut prendre le Thalys jusqu’à Paris-Nord puis le TGV de Paris-Gare de Lyon vers Genève, Turin ou Bellegarde. Mais il faut y ajouter un transfert en voiture pour gagner Champoluc. Eleonora Di Marco ou son papa (7alps Brusson) +39.3471439598) vous emmènent en ponctuant le trajet d’anecdotes qui font oublier les trois heures de trajet.

Le domaine “Monterosa ski” Sept stations sont accessibles avec un seul forfait. Le domaine skiable grimpe de 1500 à 3250 mètres. On peut y dévaler 120 kilomètres de pistes où fonctionnent 765 canons à neige (29 bleues, 68 rouges et 10 noires).Informations : www.visitmonterosa.com

La station de Pila Ce domaine à 1800 mètres d’altitude est sans doute le plus accessible de la vallée, à 18 minutes (montre en main !) en télécabine depuis le centre d’Aoste. Une chouette station (70 kilomètres de pistes dont 4 bleues, 21 rouges et 4 noires).Informations : www.pila.it