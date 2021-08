Il y a de ces jardins dont on se souvient toujours. Ceux dans lesquels on se sent bien, où on s’arrête pour humer l’air du temps, où on vagabonde secrètement seul pour entendre les oiseaux chanter. Où l’on sait qu’on va pouvoir s’approprier l’esprit du lieu. York Gate dans le nord-est de l’Angleterre, plus précisément dans les environs de Leeds fait partie de ceux-là.

En 1951, Frederick et Sybill Spencer achètent York Gate, une propriété de 40 ares comptant une ferme encore en activité. Très vite ils décident d’y commencer un jardin. Sans idée préconçue mais sans aucun doute, un jardin de cottage typique comme il en existe des centaines dans la campagne anglaise. Frederick met en place les structures du jardin, dessine l’ossature. À la suite de son décès prématuré, le jeune Robin, enfant unique, devient à son tour jardinier. Sans aucune formation, il se jette également dans l’aventure. Il aime les belles choses et a une âme de collectionneur, cela suffira. Très vite, avec un sens aiguisé des perspectives, il imagine une mise en scène théâtrale avec son lot de petits coins tranquilles. Succombant à la mode des chambres de verdure initiée par Lawrence Johnston dans le célèbre jardin de Hidcote dans les Cotswolds, il façonne cet espace relativement petit de manière ingénieuse en le divisant avec des murs d’if ou de hêtre, tout en diversifiant les ambiances. Le résultat ? 14 chambres à thèmes en commençant par un labyrinthe de pavement dans le gravier de l’entrée, en passant par un Pinetum consacré aux conifères nains, un jardin blanc et gris, petit clin d’œil au non moins réputé Sissinghirst dans le Kent, une rocaille au sol particulièrement drainant ou un potager. Pour rehausser l’ensemble, lui donner une allure intéressante pendant toute l’année, il plante des ifs et des buis qu’il va tailler avec précision en d’élégantes formes topiaires. Les ifs en triangles de 6 m de haut devant une des façades de la demeure, très présents en hiver, sont une alternative ludique et intéressante aux haies classiques.

© MPV/MNC

Arts&Crafts

Dans cette composition jardinière, il y a beaucoup de références au mouvement Arts&Crafts (1870- 1910), à Gertrude Jekyll et Edwin Lutyens qui lui sont indissociables. Ce mouvement artistique proche de l’Art Nouveau, est né au début du XXe siècle pour contrer le côté ennuyeux des jardins victoriens reconnaissables aux grands parterres bigarrés de plantes annuelles, appelés carpet bedding ou tapisseries florales. Aussi pour s’opposer aux jardins à l’anglaise perçus comme beaucoup trop romantiques. Influencé par la renaissance italienne et initié par les architectes William Morris et Edwin Lutyens, ce mouvement est suivi par une fervente admiratrice, Gertrude Jekyll, peintre et paysagiste, créatrice des mixed-borders, les fameuses bordures colorées de plantes. Combattant l’essor à outrance de l’industrie, le mouvement Arts&Crafts, – littéralement art et artisanat -, remet à l’honneur les techniques traditionnelles au sein d’un environnement campagnard proche de la nature. L’art intervient dans tout, l’harmonie entre l’architecture de la maison et le jardin est omniprésente.

Pour Robin Spencer, chaque détail est important. Il utilise la pierre locale et les pavés de granit, ainsi que le gravier. Les pavements des chemins sont différents, ils sont parfois interrompus par des anciennes meules rondes en pierre collectionnées et repérées dans les vieux moulins de la région. Avec les décors, serre, pergola, folie et gazebo installés au bout d’une perspective et accrochant le regard, tous les ingrédients sont là pour faire de York Gate un de ces jardins de dimension moyenne les plus représentatifs du style Arts&Crafts.

Jardin de passionné

© MPV/MNC

Au fil du temps, Sybil Spencer s’est prise au jeu. Après avoir aidé son mari puis son fils décédé en 1982 à l’âge de 48 ans, elle décide de continuer à entretenir seule le jardin ; ce qu’elle fera jusqu’à sa mort en 1994. Amie de Margery Fish connue pour son jardin de East Lambrook dans le Somerset et adepte des écrits de Christopher Lloyd du merveilleux jardin de Great Dixter dans le Sussex, elle s’intéresse aux plantes et remplit tous les espaces propices avec des raretés qui sans façon, côtoient des plantes indigènes. Le tout avec une profusion de feuillages et de fleurs aux couleurs et formes diverses. Les conifères nains la passionnent même si certains d’entre eux dépassent les mentions de l’étiquette et doivent alors être remplacés. D’autres sont savamment taillés pour être maintenus notamment le Cedrus atlantica ‘Glauca’, cèdre de l’Atlas dont la silhouette peut dans son milieu naturel, culminer à près de 40m de haut. À York Gate, on le taille chaque année en espalier comme s’il s’agissait d’un arbre fruitier. Non loin, sur la façade, un Pyracantha est taillé de la même manière. Impressionnant.

Une petite collection de fougères, des plantes de bord de rivière dans le vallon, des pivoines et des dahlias pour les bouquets, un coin pour les aromatiques, un vieux verger et un potager rentrent bien dans les critères du cottage garden, sorte de “jardin de curé”. Dans le jardin du canal, un long bassin surélevé évoquant les jardins de Perse, invite le visiteur à s’asseoir sur le bord de pierre pour y plonger la main près des nénuphars alors que dans le dernier jardin dit de Sybil, réalisé en 2003 par l’architecte paysagiste Alistair Baldwin, une spirale étonnante et contemporaine rappelle au visiteur qu’un jardin n’est jamais figé ou terminé.

Sybil Spencer a décidé de léguer son œuvre à l’Association Perennial, une œuvre de bienfaisance propriétaire de quelques jardins, qui aide le secteur horticole et ses travailleurs en difficulté. Grâce à elle et grâce à une multitude de bénévoles passionnés, l’âme du lieu reste enchantée et son avenir préservé. Aujourd’hui, lorsqu’on se promène dans le jardin, on se prend à imaginer l’arrivée de Sybil Spencer au détour d’un chemin.

En pratique:

Infos pratiques : York Gate, Back Church Lane, Adel, Leeds West Yorkshire LS16 8DW, www.yorkgate.org.uk ; www.perennial.org.uk

Une petite pépinière et une boutique sont ouvertes pendant les visites.