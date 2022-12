Vallée d'Aoste : grand ski sauce dolce vita

Cernée par quatre sommets de plus de 4.000 m que sont le Mont-Blanc, le Cervin, le Mont-Rose et le Grand Paradis, la Vallée d'Aoste se dresse comme un "pays oublié" à la croisée de la France et de la Suisse. Région autonome, elle fait valoir ses particularismes comme le bilinguisme français-italien, tout en conservant le meilleur de l'Italie, entre grand ski et dolce vita.

Cernée par quatre sommets de plus de 4.000 m que sont le Mont-Blanc, le Cervin, le Mont-Rose et le Grand Paradis, la Vallée d'Aoste se dresse comme un "pays oublié" à la croisée de la France et de la Suisse. Région autonome, elle fait valoir ses particularismes comme le bilinguisme français-italien, tout en conservant le meilleur de l'Italie, entre grand ski et dolce vita. Ancienne colonie romaine un temps placée sous la bannière du royaume de Savoie, la plus petite région de la botte italienne laisse entrevoir son histoire au travers de ses nombreux édifices d'époque. C'est aussi un véritable monument de la glisse qui s'est construit un immense empire.

Champorcher, un des petits villages de la Vallée d'Aoste. ©Marco Spataro, OT Vallée d'Aoste

Glisse sans frontières

Le ski sans frontières est une expérience unique. Pour la vivre, direction l'Espace San Bernardo (160km de pistes) qui relie La Thuile à La Rosière en France. Vous pourrez y déjeuner français, digérer avec un bon génépi, puis revenir vous emplir dessaveurs italiennes avec une bonne grappa endessert si le coeur vous en dit. Vous préférez lafondue helvète et la gentiane ? Alors, plantez votrecamp de base au pied du majestueux Cervin à Breuil-Cervinia ou Valtournenche, reliés à Zermatt en Suisse par le Cervino Ski Paradise (360 km de pistes). La Vallée d'Aoste, c'est aussi Courmayeur, Pila ou Monterosa Ski, trois autres terrains d'expression tout autant oxygénants. Au total, le territoire compte 23 stations érigées au milieu des « Géants » et 800 km de pistes qui n'attendent que vos spatules pour vous offrir des moments forts et continuer à écrire l'histoire, votre histoire.

Le Skyway Monte Bianco. ©Enrico romanzi, OT Vallée d'Aoste

Ski de haut vol

Sans frontières, le ski peut aussi aussi se transformer en un voyage de haut vol en Vallée d'Aoste. Et pour cause, c'est le seul territoire d'Italie où l'héliski est autorisé. Vous pourrez ainsi y décoller d'un peu partout pour aller caresser de nouveaux sommets. Le must est certainement la vallée de Valgrisenche, pionnière en la matière depuis 1982. Parmi les itinéraires de choix en hors-piste, la descente du glacier du Toula au départ de la pointe Helbronner est aussi un régal. En plus, pour y accéder, vous aurez le privilège d'embarquer dans le Skyway Monte Bianco, des télécabines vitrées rotatives avec vue à 360 degrés ! Pour continuer dans les sensations fortes, vous pouvez aussi expérimenter l'escalade sur glace à Cogne, le snowkite au col du Petit Saint Bernard ou le karting sur glace à Breuil-Cervinia.

Ici, tous les plaisirs sont permis, même l'héliski. ©Enrico Romanzi, OT Vallée d'Aoste

Un art de vivre affirmé

Paradis du slow food, la Vallée d'Aoste saura prendre soin de vos papilles. Fromages et charcuteries AOP, polentas et risottos composés avec amour, vins AOC... le choix est vaste. Heureusement, vous pourrez y réfléchir en vous laissant dorloter dans l'un des deux centres thermaux historiques: les thermes de Pré-Saint-Didier et de Saint-Vincent. Viva la dolce vita !

Après un détour par la France ou la Suisse, retour aux saveurs italiennes. ©Paolo Rey, OT Vallée d'Aoste