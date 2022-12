Après dix heures de voiture, il a vu de ses yeux cette marée humaine se jeter à l’eau par des températures qu incitent davantage à rester au coin du feu qu’à faire trempette.

Une manière un peu particulière de fêter ses 60 ans ce lundi. Il nous envoit une carte postale un brin glaciale d’un Noël pas comme les autres.

" Noël en Angleterre, c’est du sérieux. Tous les curseurs de la fête des lumières sont poussés au maximum : les dîners de fête entre amis et collègues, les courses servies par des vendeuses aux pulls de Noël audacieux et bonnets clignotants, les rendez-vous aux pubs ornés de milles petites lumières. La BBC diffuse nuit et jour tout le catalogue de films de Noël de Netflix et Amazon Prime réunis et enfin, non, vous n’en pouvez plus d’entendre Last Christmas de Wham diffusé partout.

Il faut une solide dose de courage pour aller faire trempette à une eau à quelques degrés ©ND

Une fête que je ne rate pour rien au monde. L’Angleterre c’est toute ma vie depuis les Beatles et les Stones jusque Amy Winehouse et Coldplay en passant par David Bowie et Queen.

Rien d’étonnant à ce que je sois présent ce 25 décembre au matin sur la plage de St Agnes au milieu de centaines de Britanniques qui vont se jeter dans la Mer Celtique pour le désormais traditionnel Swim Day. Dans une ambiance digne des fêtes de Wallonie, au coup de sifflet, ils courent tous se jeter dans une eau vivifiante. C’est du moins ce que disent ces joyeux aventuriers de mer réfrigérante en revenant sur la plage après une brasse plus ou moins courte. Et même si en ce jour de Noël 2023, la température de l’air est clémente, le vent puissant qui souffle, offrant un superbe ciel bleu, a de quoi glacer une tasse de chocolat chaud en un tournemain.

L’origine de cette coutume récente remonterait à une soirée lors de la veillée de Noël dans un pub dont la tenancière aurait promis une pinte de bière à ceux qui oseraient le lendemain se jeter dans la mer en simple maillot de bain. Elle pensait qu’ils seraient cinq. C’est mal connaître les habitants des terres de Poldark. Ceux qui ont regardé la série ne s’étonneront pas qu’ils furent une centaine. Depuis, ils sont des milliers, chacun versant une livre sterling pour une oeuvre de charité. Ils ont en retour droit à une boisson chaude, puis un passage au pub où règne une ambiance confraternelle.

Aujourd’hui, chaque station des Cornouailles, ou presque, organise son Swim Day le jour de Noël ou du Boxing Day (le 26 décembre)."