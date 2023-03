Froid et premières floraisons: que faire pour protéger son jardin?

Le soleil brille depuis plus d’une semaine sur la Belgique. Cela fait du bien à tout le monde, et si on ajoute à cela un mois de février plutôt doux et sec, cela donne comme un air de printemps avant l’heure, d’autant plus que la nature offre quelques signes qui ne trompent pas. Certains arbres sont déjà en fleurs, d’autres bourgeonnent, et les perce-neige pointent le bout de leur nez. Si cela n’a rien d’exceptionnel, il faut tout de même y prêter attention vu les gelées qu’on attend encore dans les prochains jours.