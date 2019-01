L'idée ? Poster deux photos prises à dix années d'écart sur Facebook ou Instagram.





À quoi ressemblait-on il y a 10 ans ? Sur Instragram et Twitter, les gens se sont mis au défi avec le « 10 Years Challenge ». Et ça cartonne ! Les stars s'y sont aussi données à coeur joie, proposant parfois un avant/après bluffant. On réalise ainsi que Reese Witherspoon et Jessica Biel n'ont pas du tout changé en une décennie... D'autres, comme l'actrice Brie Larson ont joué le jeu avec une touche d'humour. Alors, cap ou pas cap ?