Coup du destin Les futurs duc et duchesse de Cambridge se sont rencontrés sur les bancs de la prestigieuse université en 2001 où ils ont étudié l'histoire de l'art – le Prince changera pour la géographie plus tard dans l'année. Pour la petite histoire, Catherine n'était pas censée étudier à St Andrews, mais à Édimbourg où elle avait déjà été acceptée. Le destin en a voulu autrement et l'amitié s'est rapidement transformée en amour. Kate et William étaient déjà retournés sur les lieux en marge de leur Royal Wedding, en 2011.

Le sacrifice, l'intuition et la promesse d'un amour sans limites. L'université St. Andrews, située au nord-est de l'Écosse, représente tout cela pour eux. Ce 26 mai, le prince William et Kate Middleton ont pris le temps d'y faire un crochet qui a ravivé de puissants souvenirs malgré la pluie et la grisaille. Une nouvelle étape qui vient rythmer leur voyage officiel dans le pays.