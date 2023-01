Quand Lisa-Marie Presley se confiait sur sa relation avec Michael Jackson: "Ses pratiques sexuelles étaient étranges"

Jeux de rôle

Adepte de "baisers langoureux", Michael Jackson aurait en effet été un grand amateur de jeux de rôles. Lisa-Marie Presley - dont il aimait qu’elle porte des bijoux pendant l’acte - a cependant toujours refusé de dévoiler quels étaient les personnages qu’il s’amusait à interpréter. À part ceci : "La première nuit qu’ils ont passée ensemble, Lisa-Marie est allée rallumer les lumières et Michael Jackson a bondi du lit puis couru jusqu’à la salle de bains pour qu’elle ne voit pas son corps. Vingt minutes plus tard, il est revenu entièrement maquillé, vêtu d’un peignoir en soie et ils ont remis le couvert."

Si La Toya et Janet Jackson - les soeurs de la pop star - se murent dans un étrange silence concernant les penchants pédophiles de leur frère, son neveu, lui, le défend. "On est tous outrés par ce film uniquement à charge. Ils ne donnent jamais l’autre version de l’histoire, déplore Taj Jackson, ex-membre des 3T, dans Le Parisien. C’est de la propagande. Et c’est illégal de salir comme ça la réputation de quelqu’un. Il n’y a aucun fait établi dans ce documentaire, juste des accusations de deux individus. Je connais mon oncle, je connais toutes les histoires qui lui sont reprochées et je sais que ce sont des mensonges." Il dénonce les faux témoignages de Wade Robson et James Safechuck dans Leaving Neverland diffusé vendredi prochain sur RTL-TVI. "Le documentaire ne rappelle pas que Wade et James ont fait plusieurs recours devant les tribunaux pour réclamer de l’argent aux héritiers de Michael Jackson. Et la justice les a rejetés."

Dix ans après sa disparition en juin 2009, Michael Jackson sera à nouveau cité au tribunal indique le Figaro. "Le jugement est attendu pour la fin de l’été, au plus tard cet automne", a précisé l’avocat californien Vince Finaldi dans le quotidien français. Affaire à suivre.