Des images exclusives du procès Johnny Depp/Amber Heard diffusées ce vendredi dans un documentaire en France

M6 vient d'annoncer la diffusion d'un documentaire inédit tiré du procès en diffamation entre Johnny Depp et Amber Heard. De l'amour à la haine sera disponible dès ce vendredi 1er juillet et gratuitement.

Le procès s'est terminé il y a un mois et on ne parle toujours que de ça à Hollywood et sur la planète people. Les ex-époux, qui s'accusent mutuellement de violences, se poursuivaient en diffamation. Verdict? Ils sont tous les deux coupables. Le jury a condamné l'actrice à verser à son ex-mari 10,35 millions de dollars de dommages-intérêts. Quand à l'acteur de Pirates des Caraïbes, il doit verser 2 millions de compensation à la star d'Aquaman. Celle-ci compte faire appel de la décision de justice mais n'aurait pas l'argent pour payer...

Un procès très médiatisé, que la planète semble avoir suivi en direct, mais dont M6 propose une séance de rattrapage avec des images exclusives. En effet, à partir de ce vendredi 1er juillet 2022, le film ''Johnny vs Amber : from love to hate'' (''Johnny contre Amber : de l'amour à la haine'' en français) sera disponible en version originale et sous-titrée, en exclusivité et gratuitement, sur la plateforme française 6Play (plateforme de streaming de M6).

Alimenté par de nouveaux témoignages encore jamais vus, ce documentaire proposera aux téléspectateurs de revivre les moments marquants de cette bataille judiciaire, mais aussi d'en apprendre plus sur cette mystérieuse et tumultueuse relation entre Johnny Depp et Amber Heard.