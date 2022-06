"Je ne prenais pas soin de moi": Winona Ryder se penche sur sa rupture désastreuse avec Johnny Depp

Aussi beaux qu'excentriques. À partir de 1989, Johnny Depp et Winona Ryder forment le couple auquel tout le monde veut ressembler. Mais en 1993, les fiancés se séparent après quatre années de relation. "Ils sont jeunes et ils se sont éloignés", avait déclaré un porte-parole de l'actrice de Beetlejuice à l'époque. Mais cette rupture a complètement détruit la jeune femme.

"Je me souviens que Michelle (Pfeiffer, ndlr) m'a dit : 'Ça va passer'. Mais je ne pouvais pas l'entendre", a-t-elle confié au magazine Harper's Bazaar. À ce moment-là, Winona Ryder tourne Le Temps de l'innocence et finira même par consulter un thérapeute. Ce dernier lui a conseillé de s'imaginer "plus jeune et d'être plus gentille" avec cette version d'elle-même. "Je me souviens avoir joué ce personnage qui finit par être torturé dans une prison chilienne. Je regardais ces faux bleus et ces fausses coupures sur mon visage lors du tournage, et j'avais du mal à me voir comme cette petite fille. Je me souviens m'être regardée et m'être dit : 'Voilà ce que je me fais à l'intérieur. Parce que je ne prenais pas soin de moi'", a-t-elle ajouté.

Winona Ryder avait déjà expliqué que sa rupture avec Johnny Depp était sa "première peine de coeur". Elle avait alors 22 ans.