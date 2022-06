Julie Pietri charge Jean-Luc Lahaye, accusé de viols sur mineures: "Les producteurs savaient parfaitement"

À 67 ans, l'interprète de "Ève lève-toi" est de retour avec Origami, son nouvel album. Pour Ciné Télé Revue, Julie Pietri a fait des confidences sur Jean-Luc Lahaye qu'elle côtoyait - non sans mépris - encore récemment sur la tournée Stars 80. En 2015, interrogé sur son goût pour les jeunes filles, l'interprète de "Femme que j'aime" avait déclaré qu'il n'allait quand même pas "se taper Julie Pietri". La chanteuse l'avait alors attaqué en justice pour diffamation et atteinte à son honneur, avant de retirer sa plainte. "Ce qu'il a dit était d'une vulgarité et d'un sexisme !, explique-t-elle à nos confrères. Qui peut dire ça à une femme ? C'est odieux. Qu'on ne le punisse pas pour ça, qu'il ne soit pas exclu des tournées, c'est terrible. Ensuite, que je sois obligée de retirer ma plainte en raison de pressions, c'est encore pire."

Aujourd'hui accusé de viols et d'agressions sexuelles sur mineures de 15 ans, Jean-Luc Lahaye aurait eu des complices selon les dires de la chanteuse. "Les producteurs de certaines grandes tournées le savaient parfaitement et venaient même faire le baisemain aux jeunes filles dans les coulisses, confie-t-elle à Ciné Télé Revue. Tout le monde était complice. Et on a continué à l'employer, en le payant plus cher que les autres. Et on dit que le machisme n'existe plus ? Quant à moi, si j'avais ouvert ma bouche un peu plus, on m'aurait intimé l'ordre de me taire sinon j'aurais été virée. Maintenant, ça va devenir dur pour lui de revenir. Il a fait six mois de prison et il va être jugé pour pédophilie et viol sur jeunes filles."