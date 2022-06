La dernière sortie d'Emma Watson divise complètement ses fans

Un rôle qui lui collera toujours à la peau. Comme Daniel Radcliffe et Rupert Grint, Emma Watson est évidemment indissociable de l'univers Harry Potter. Mais les récentes positions jugées transphobes de J.K. Rowling ont quelque peu entaché la féérie de la saga.

"L'univers de J.K. Rowling, c'est à elle"



Récemment, l'actrice britannique aurait déclaré à ses proches qu'elle ne reprendrait son rôle d'Hermione Grange qu'à une seule et unique condition : que l'autrice ne fasse pas partie d'une éventuelle suite. Un avis tranché qui n'a pas manqué de faire réagir fans et internautes. "Je ne cracherais jamais sur Emma Watson, (...) ses combats sont pertinents. Mais Harry Potter, quoi qu'on en pense, reste l'œuvre, l'histoire, l'univers de J.K. Rowling, c'est à elle. Sans elle tout cela n'est rien", a-t-on écrit sur Twitter. "Emma Watson, carrière en chute libre, mais qui impose des conditions si prochain Harry Potter il y a. Sauf que J.K. Rowling a toujours la main sur les droits et sans son accord...", lit-on encore.

Sur le réseau social, Emma Watson avait discrètement taclé J.K. Rowling en proposant de renommer la Journée internationale des droits des femmes en la Journée de "celles dont on ne doit pas prononcer le nom".