Victoria Beckham, une diva capricieuse ? Un chef cuisinier révèle ses exigences lors du mariage de Sergio Ramos

Ce n'est pas la première fois que Victoria Beckham fait parler d'elle pour son régime alimentaire. De fait, pour garder la ligne la star a certaines exigences. Dani Garcia, un chef cuisinier espagnol étoilé, en a fait l'expérience... Récemment, il a accordé une interview à une chaîne de télévision nationale espagnole et a révélé qu'il avait été obligé de repenser entièrement l'un de ses menus pour la femme de David Beckham.

En 2019, le chef a eu l'honneur de cuisiner pour le mariage du joueur de football Sergio Ramos. Pour l'occasion, il avait spécialement mis au point un menu pour le grand jour. Malheureusement, ce dernier n'était pas au goût de Victoria Beckham et le chef a été obligé de revoir ses plans. "C'était très triste parce qu'on a fait tellement d'efforts, pas seulement moi et mon équipe, mais aussi les futurs mariés et tout le monde pour créer un menu unique. Mais son assiette (ndlr, celle de victoria Beckham) était totalement différente et basée uniquement sur les légumes. Et puis il y a eu des choses bizarres que je n'ai jamais vues de ma vie. Elle avait de l'eau de coco, tout le temps, un bol de menthe et puis de l'autre côté du gel hydroalcoolique", a expliqué Dani Garcia. L'ancienne chanteuse des Spice Girls aurait-elle pressenti l'arrivée du coronavirus avant tout le monde ?

Une version des faits qui ne semble pas avoir convaincu une source proche de la chanteuse qui a souhaité prendre sa défense. "Cela fait une belle histoire, mais ce n'est ni juste ni exact. Le plus que Victoria aurait fait lorsqu'on l'interrogeait sur ses besoins alimentaires était de demander du poisson et des légumes à la vapeur".

En février dernier, David Beckham avait lui aussi confié dans le podcast River Café Table 4 que sa femme se pliait à un régime très strict. "Depuis que je l'ai rencontrée, elle ne mange que du poisson grillé et des légumes à la vapeur, elle ne s'en écarte que très rarement. La seule fois où elle a probablement partagé quelque chose qui était dans mon assiette, c'était en fait quand elle était enceinte de Harper et c'était la chose la plus incroyable. C'était l'une de mes soirées préférées", avait-il expliqué.

Un régime que la principale intéressée assume parfaitement. "Pour la plupart des restaurants, je suis probablement leur pire cauchemar. J'aime les légumes cuits à la vapeur, le vinaigre balsamique et assaisonner moi-même. J'aime que les choses soient cuisinées de manière très simple. Je n'aime pas les huiles, les beurres ou les sauces", avait-elle expliqué dans une précédente interview.