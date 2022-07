Après #BalanceTonPorc, voici #BalanceTonInfluenceur: plusieurs influenceurs accusées de manipulation et de comportements inacceptables

Angèle ne pensait pas si bien dire en écrivant le texte de son tube "Balance ton quoi". Après "BalanceTonPorc" et "BalanceTonBar", le hashtag tendance depuis jeudi soir est "BalanceTonInfluenceur". Il agite la twittosphère depuis que plusieurs femmes ont dénoncé les agissements de certains influenceurs parmi lesquels Amaru, Foy, Ilan, etc. Ceux-ci utiliseraient leur influence pour draguer des femmes mais aussi obtenir des faveurs de leur part. Captures d'écran à l'appui, elles dévoiles des échanges : "T'as de beaux seins", "Je peux avoir l'honneur de le voir de plus près ?", "J'ai vraiment bien kiffé tes seins"… Une autre pointe, toujours avec des captures d'écrans, des demande de "nudes" (photo dénudées) et des conversation très limites. Réponse de l'influenceur concerné : "Écoute, j'ai perdu ma maman aujourd'hui. C'est vraiment pas le moment, tu vois."

Parmi les victimes présumées, certaines seraient mineures d'âge. Des captures d'écran, toujours, montrent une conversation explicite qui place Amaru, star sur TikTok et Twitch, en fâcheuse posture. Il est question de corps et la personne en contact avec lui affiche clairement qu'elle est mineure : 17 ans, 5 mois et 22 jours. "T'es un pervers pédophile", lui écrit-elle. Celui-ci répond : "Ton âge, c'est pas mon problème. T'as qu'a pas être bonne".

Ce vendredi midi, le hashtag BalnceTonInfluenceur caracole largement en tête des tendances sur Twitter en Belgique. Parmi les nombreux followers de ces influenceurs, certains prennent la défense de leurs idoles. D’autres, en revanche, tombent de haut et appellent à boycotter leurs vidéos.

Squeezie avait déjà tiré la sonnette d'alarme

La situation ne date pas d'hier. Depuis 2018, Squeezie, l'un des influenceurs français les plus suivis avec près de 8 millions d'abonnés (il apparaît dans Le flambeau, la série de Jonathan Cohen qui fait un carton sur Canal +), tire la sonnette d'alarme. Cette année-là, il avait mis en garde : "Les YouTubers (y compris ceux qui crient sur tous les toits qu'ils sont féministes) qui profitent de la vulnérabilité psychologique de jeunes abonnées pour obtenir des rapports sexuels, on vous voit. La vérité finit toujours par éclater". Cette sortie avait donné naissance au hashtag BalanceTonYoutuber qui a refait surface en 2020 lorsque les noms de trois youtubeurs, et non des moindres, y ont été associés. C'était le cas de Norman, autre méga star des influenceurs français. Il était accusé d'avoir échangé des photos dénudées avec une de ses fans, mineure au moment des faits.

Pour TheKairi 78, 33 ans à l'époque, c'est l'officialisation de sa relation avec une fille de 16 ans qui a le feu aux poudres. Sur Twitter, il s'était défendu, faisant valoir que cette relation était "mûrement réfléchie et acceptée par les deux familles" même si la différence d'âge était importante. Il avait cependant rompu quelques jours plus tard. Quant à VodK, le troisième youtubeur impliqué il y a deux ans, c'est une affaire vieille de deux ans qui avait refait surface. Sur Instagram, il s'était défendu, rappelant que les accusations n'ont jamais été prouvées et qu'il confiait à ses avocats le soin de régler cela en justice.

Accusé, DirtyBiology nie en bloc

La semaine dernière, un autre youtubeur a été pris dans la tourmente. Léo Grasset, alias DirtyBiology, plus d'un million de followers sur YouTube, a été accusé d'agressions sexuelles, dont un viol, par 8 femmes. L'information a été révélée par Médiapart qui livre des témoignages forts. L'intéressé nie en bloc : "Je conteste totalement les accusations relayées à mon encontre. J'ai toujours été attentif au respect du consentement de mes partenaires. Bien que résolument favorable au mouvement de libération de la parole, je fais toutefois le choix de m'abstenir de tout commentaire supplémentaire à ce stade, sur les conseils de mes avocats".

À ce stade, et malgré les captures d’écran, rien ne prouve que les influenceurs visés soir soient coupables. Ils bénéficient de la présomption d’innocence. Les faits dénoncés pourraient faire l’objet de procédures en justice si des plaintes sont déposées à leur encontre.