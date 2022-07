"Complètement exagérée": Kim Kardashian clashée pour la fête d'anniversaire délirante de sa fille North

La folie des grandeurs. Pour les 9 ans de sa fille aînée, Kim Kardashian a dépensé sans compter. Une fois n'est pas coutume, l'événement n'a pas manqué de provoquer un torrent de réactions. Et pas souvent dans le bon sens.

North West a eu droit à une journée entre copines sur le thème de la survie en pleine nature et de la chair de poule. Bien loin d'Into the Wild, la fête a commencé avec un jet privé complètement transformé et personnalisé pour coller à l'ambiance. Tir à l'arc, tyroliennes... telles étaient les activités plus terre-à-terre au programme. De quoi faire grincer quelques dents malgré tout. "J'ai une enfant de 9 ans et elle n'a pas eu ce genre de fête, car, vous avez quoi, cette fête est complètement exagérée", a notamment pesté Jenna Bush Hager, animatrice vedette du "Today Show". D'autres invités ont qualité le tout d'"exubérant".