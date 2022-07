Eva Longoria: sa tenue risquée en Italie fait sensation

Pas froid aux yeux. Eva Longoria a étalé tout son savoir-faire lors d'une apparition éblouissante en Italie. L'actrice de Desperate Housewives avait rendez-vous à Taormina, ville sicilienne pleine de charme, pour recevoir le Prix d'Honneur d'un festival de cinéma local. Et elle a capté toute l'attention.

Pour marquer le coup, la star de 47 ans avait pris un double risque. D'une part, elle avait misé sur l'ultra-transparence, tendance phare du moment chez les célébrités. D'autre part, sa pièce signée Alberta Ferretti, styliste déjà en charge de sa robe cannoise cette année, proposait un dos nu du plus bel effet. Un look qui risque d'un inspirer plus d'une durant l'été. David Beckham himself a validé dans les commentaires.