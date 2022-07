"Je suis toujours la femme du mari de Diam's": Sara sort de l'ombre et s'en prend à la rappeuse

Après avoir fait "jumper" les foules sur des titres tels que DJ, La Boulette ou encore Jeune demoiselle au milieu des années 2000, Diam's a choisi de prendre ses distances avec la scène musicale et de vivre sa vie dans l'ombre loin des projecteurs. Cette année, la rappeuse a toutefois fait son grand retour avec Salam, un documentaire dans lequel elle évoque sa dépression, sa reconversion à l'Islam, sa vie de famille et ses projets humanitaires. "Je suis redevenue Mélanie", a confié la principale intéressée aux journalistes de Sept à huit.

Si ce retour, très médiatisé, a ravi les fans de Diam's, il en a déplu certains. Parmi eux, une certaine Sara agacée par ce qu'elle a pu entendre dans ce documentaire. Interviewée par le magazine Public, cette dernière prétend ne jamais avoir jamais divorcé de Faouzi Tarkhani, actuel mari de Diam's. "La sortie de ce documentaire me heurte fortement. On a le droit de gagner sa vie, mais mes trois enfants avec Faouzi Tarkhani, eux, ont manqué de tout", a-t-elle révélé avant d'ajouter : "Diam's parle de lui (Faouzi Tarkhani, NdlR.) comme de son mari, alors que nous ne sommes pas divorcés en France, puisqu'il refuse d'officialiser la chose…" Le divorce aurait été acté en Tunisie mais pas en France car Faouzi Tarkhani s'y opposerait, déclare-t-elle.

"Elle n'a aucune compassion"

Dans l'interview, Sara n'a pas non plus caché ce qu'elle pensait vraiment de Diam's et de ses états d'âme. "L'entendre raconter son mal-être en interview et chercher l'empathie me fait bondir ! Elle connaît la situation de mes enfants et n'a aucune compassion", dit-elle avant d'ajouter: "Pour le reste, je suis heureuse qu'elle soit partie avec lui. Plus personne ne dirige ma vie."