Frederik et Mary de Danemark l’ont décidé, leur fils ne restera pas dans cet internat et leur fille la princesse Isabella n’y entrera pas à la rentrée.

Au coeur de scandales pour violences et abus sexuels, ce pensionnat n'accueillera plus les enfants du couple princier héritier du Danemark

Début mai, un reportage intitulé Herlufsholm's Secrets a provoqué un grand émoi au Danemark. Herlufsholm était jusqu'alors un internat prestigieux très prisé par les enfants de la haute société danoise y compris la famille royale. L'institution fondée en 1565 à la place d'une ancienne abbaye bénédictine, se situe à Naestved à 80 kilomètres au sud de Copenhague.

Le prince Nikolaï de Danemark, fils aîné du prince Joachim de Danemark, y a terminé sa scolarité. Actuellement, c’est son cousin le prince Christian, fils aîné du prince héritier Frederik et de la princesse héritière Mary, qui est interne.

Le reportage qui a créé la polémique, donne la parole à d’anciens élèves qui témoignent pour la première fois de la culture de la violence qui y règne. Il est question de harcèlement, de coups physiques, d’intimidation et d’abus sexuels. Les nouveaux élèves étant tabassés par les anciens. La direction a réfuté en bloc ces accusations.

La princesse héritière Mary a été la première à réagir publiquement, d’autant plus que sa fondation est dédiée à la lutte contre le harcèlement scolaire. Dans un premier temps, le couple princier avait indiqué prendre les choses très au sérieux et attendre des mesures fermes de la direction. Une position qui avait été jugée, trop peu engagée.

Un deuxième communiqué rédigé en tant que parents, faisait état de discussions au sein du noyau familial. Ce 26 juin, le prince héritier et son épouse ont tranché : leur fils ne restera pas dans cet internat et leur fille la princesse Isabella n’y entrera pas comme convenu à la rentrée d’août.

"Nous sommes profondément choqués par les rapports qui ont été publiés récemment sur Herlufsholm, écrit le couple héritier dans son communiqué. En tant que parents d'un enfant scolarisé à l'école, nous attendons de l'établissement qu'il fasse le nécessaire pour rectifier les conditions inacceptables" déclarent les princes.

On ignore pour le moment dans quel autre établissement scolaire le prince Christian et la princesse Isabelle de Danemark poursuivront leurs études. La piste d’une école à l’étranger n’est pas non plus écartée.