Carnet rose: la petite-fille de Johnny Hallyday donne naissance à son premier enfant

Sur Instagram, Ilona Smet, fille de David Hallyday et Estelle Lefébure et petite-fille de Johnny Hallyday et Sylvie Vartan, a annoncé la naissance de son premier enfant ce samedi 2 juillet. "Le plus beau cadeau de la vie", a-t-elle commenté sur le réseau social. Il s'agit d'un petit garçon dont le nom n'a pas encore été dévoilé.

Son père, David Hallyday a commenté la naissance de son premier petit-fils : "Bienvenue dans ce monde fou, jeune Jedi magnifique ! Il est tombé du bon côte de l'arbre avec deux parents magnifiques et aimants. Je vous aime éternellement."

Ilona Smet, 27 ans, et son compagnon Kamran Ahmed s'étaient mariés en avril dernier. La people française n'a jamais masqué sa grossesse, publiant de nombreuses photos d'elle enceinte sur les réseaux sociaux.