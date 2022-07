"J'ai le coeur qui fond": Amir est papa pour la deuxième fois

Carnet rose pour Amir ! L'interprète de "J'ai cherché", "On dirait" et "Longtemps" a annoncé une heureuse nouvelle sur ses réseaux sociaux : la naissance de son deuxième enfant. "Il est né à 13 h 45, un magnifique petit prince. Maman a été majestueuse de courage. Elle et bébé vont bien, et moi j'ai le cœur qui fond. Merci la vie", écrit le chanteur dans une story Instagram. Amir et Lital, sa femme depuis huit ans, sont déjà les parents de Mikhael, un petit garçon qui a fêté ses trois ans en février dernier.

©Instagram