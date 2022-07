"Quand je l’ai vu, je pensais qu’il était mort": la mère et le frère de Jean-Luc Reichmann reviennent sur le terrible accident qui a failli lui coûter la vie

Diffusé ce samedi sur TF1, le documentaire "Jean-Luc Reichmann : un destin hors du commun" a consacré plusieurs témoignages à son accident de moto, survenu en 1984. "Il est resté dans le coma et à l’hôpital pendant des mois", confie sa maman Josette. "Je me disais qu’il ne remarcherait pas"

A l'occasion des 12 ans des "12 Coups de midi", TF1 a mis en avant son animateur star dans un documentaire diffusé ce samedi soir sur TF1, Jean-Luc Reichmann : un destin hors du commun. Ce docu est revenu sur les moments forts de sa vie. A commencer par son terrible accident de moto, il y a 38 ans, raconté de manière touchante par sa mère. "Il est resté dans le coma et à l'hôpital pendant des mois, confie Josette sur l'hospitalisation de plus d'un an de l'animateur. Je partais le matin, j'arrivais à 7h30-8h et je restais toute la journée avec lui. Je ne rentrais que le soir à la maison. Je me disais 'il faut qu'il s'en sorte'. Mais c'était très très dur." Sans oublier la difficile convalescence qui a suivi. "Quand il a été dans son fauteuil roulant, c'est l'image qu'il me reste tout le temps. On aurait dit un squelette avec tous les pansements possibles. Il avait des jambes qui ressemblaient à des fusées. Ce n'était pas possible. Je me disais qu'il ne remarcherait pas. Mais jamais il ne s'est plaint vraiment. Il supportait tout. Une volonté de fer."

Du fauteuil roulant à animateur télé: "Son visage était méconnaissable"

Son visage était méconnaissable une très longue rééducation, le présentateur a fini par remarcher. Jean-Luc Reichmann en personne est revenu sur le drame durant le documentaire, racontant qu'il s'était pris un choc frontal de 200km/h, fauché dans sa file, par une personne âgée victime d'un malaise cardiaque. "Le réservoir de la bécane me rentre dans le ventre, la rate explose, le capot avant se lève, me sectionne complètement le bras, se souvient-il. Je n'ai plus de bras gauche. Je passe par-dessus la voiture et j'entends une seule chose, un mec qui dit 'il est mort'."

"Le choc a fait que Jean-Luc a été éjecté 40 mètres plus loin, témoigne son ami Marc, qui' s'était rendu sur les lieux de l'accident. Je garde en tête cette image où j'ai regardé les chaussures de Jean-Luc qui sont restées au pied de cette moto qui était complètement détruite. Il ne restait que la roue arrière. La voiture est pratiquement partagée en deux." Il s'est ensuite dirigé vers l'hôpital. "Quand je suis arrivé à l'hôpital. Il était dans son lit, il ne bougeait pas. Son visage était méconnaissable. J'ai détourné le regard. Je n'ai pas pu le regarder," Bruno, le frère de Jean-Luc, lui, est carrément tombé dans les pommes en voyant son frangin dans un tel état: "Ça a été monstrueux. Il était tout noir. C'était un hématome. Quand je l'ai vu, je pensais qu'il était mort."