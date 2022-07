"Hyper bizarre": cette photo d'Emily Ratajkowski nue interroge les internautes

On pensait avoir tout vu.

Quoique plus discrète depuis son nouveau rôle de mère, Emily Ratajkowski a toujours le don d'affoler les internautes. Et c'est encore en tenue d'Ève que le mannequin a frappé.



L'autrice féministe s'est présentée entièrement nue et allongée à côté de son chien sur son compte Instagram. Elle y prend la même pose que son toutou nommé Colombo sur un tapis coloré. Sur la toile, cette mise en scène en a rendu perplexe plus d'un. "C'est juste moi ou c'est hyper bizarre" ?, "très étrange", "quel est le but ?", peut-on lire dans les commentaires. Parler d'elle, sans doute. Malgré tout, la publication affiche 2 millions de "likes" au compteur.