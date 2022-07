"Je vous rencontre dans la vraie vie… In cha Allah”: Diam's quitte à nouveau la scène médiatique

"J'aurais aimé trouver les mots justes pour vous dire ce que je ressens mais je pense que je ne les trouverai jamais, écrit ainsi Diam's, accompagné d'une photo d'elle de dos avec inscrit "Merci", sur Instagram. Vous ne pouvez pas savoir combien j'ai pleuré, combien mon cœur a été touché, combien j'ai souri, combien j'ai remercié le Très Haut de recevoir tant d'amour. Vos messages, vos retours m'ont bouleversée et je pèse mes mots. C'est si beau ce qu'il s'est passé avec «Salam»… si beau de constater que l'on peut encore partager de si beaux moments et de si profonds sujets".

Maman de deux enfants, Mélanie Georgiades -qui doit encore faire face à l'ex de son mari qui stipule ne jamais avoir divorcé de lui- précise que son documentaire Salam "sera mis en ligne à la rentrée et disponible dans de nombreux pays". Avant de laisser place à un nouvel aurevoir. "Je me coupe des réseaux sociaux mais je ne me coupe pas de vous… , conclut celle qui va écrire aussi son troisième livre. J'ai laissé un lien en bio où vous pouvez m'écrire. Je vous rencontre dans la vraie vie… In cha Allah".