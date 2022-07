Le vinaigre de cidre, l'astuce imparable de Victoria Beckham pour garder la ligne

Les secrets bien-être des stars ? Voilà un sujet qui a tendance faire hausser les sourcils chez certains. En effet, il n'est pas rare que l'on soit adepte d'astuces farfelues dans le monde fermé des célébrités. Mais Victoria Beckham est friande d'une méthode aussi simple qu'efficace dont on parle trop peu.

Ici pas question de mixture hors de prix concoctée par un sombre gourou. Non, l'ancienne Spice Girl mise sur le vinaigre de cidre. On en prend à raison de trois cuillères à café mélangées dans de l'eau dès le matin et quelques minutes avant un repas copieux. L'effet ? Corriger l'équilibre acido-basique de l'organisme et protéger des inflammations. Le vinaigre de cidre permet de faciliterla digestion des aliments gras et l'élimination des graisses en général. Résultat : adieu ballonnements et bienvenue ventre (plus) plat, le tout pour une somme dérisoire.