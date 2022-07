Charlène de Monaco imite Madonna et Johnny Depp avec un projet inattendu

Là où on ne l'attendait pas. La princesse Charlène est, depuis toujours, avide de nouveauté et de challenge. Rallier Calvi à Monaco en "water bike", prêter main-forte à une unité anti-braconnage sur ses terres natales, apparaître dans un manga... l'ancienne nageuse multiplie les expériences sans sourciller.

Ce mardi 5 juillet, l'épouse d'Albert II a levé le voile sur un projet inattendu : elle se lance dans les NFT, ces objets virtuels, artistiques et cryptographiques qui ont le vent en poupe. "Excitée par ma première collection NFT, commandée pour mon projet #feedtogether en collaboration avec le golfeur Louis Oosthuizen. Merci à la galerie d'art Junaid Sénéchal-Senekal qui a mis tout son cœur et son âme dans cette création, ainsi que sa santé pour le jeûne pour toute la durée de ce travail", a-t-elle écrit dans un communiqué. "Ce qu'il a vécu est une réalité tragique pour beaucoup et quelque chose que la plupart tiennent pour acquis chaque jour, elle met en évidence l'importance de ce projet", a-t-elle ajouté sur son compte Instagram personnel. Madonna, Heidi Klum, Timbaland, Reese Witherspoon ou encore Johnny Depp ont eux aussi tenté l'aventure NFT.