"En roue libre": Britney Spears partage une vidéo (encore topless) de sa lune de miel

Un tantinet énervante. Près d'un mois après son mariage avec Sam Asghari, Britney Spears a décidé de gratifier ses fans de vidéos de sa lune de miel.

"Comment perdre son mec en 10 jours"

Sur un premier clip, on peut voir la chanteuse américaine de 40 ans solliciter son mari sur un bateau lancé à pleine vitesse sur des eaux turquoise. "Le rôle du jour : comment perdre son mec en 10 jours. Suis-je assez insupportable ? Vous pensez que c'est vrai ?", a-t-elle écrit sur son compte Instagram. Dans un second clip, Britney Spears s'affiche topless sur du sable fin. "Non, ce n'est pas la campagne d'une femme en roue libre, c'est juste moi qui profite de la vie ! Voilà ce qui se passe quand on pense deux semaines de vacances sur un yacht. Aller d'île en île, c'est un truc de dingue !", a-t-elle posté.