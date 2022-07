Nicole Kidman apparaît dans une tenue improbable lors d'une virée à Paris

Comment casser son image en un look.

À Hollywood, Nicole Kidman a souvent incarné une beauté glamour et froide. Mais l'Australienne de 55 ans vient de prouver qu'elle est tout à fait capable de prendre des risques et de jouer la carte de l'originalité.

De passage à Paris pour la Fashion Week, la compagne de Keith Urban a fait tourner toutes les têtes avec une tenue inattendue. C'est en effet avec d'étranges lunettes à m-chemin entre Catwoman et une dystopique qu'elle est apparue au défilé Balenciaga. Et cela tombe bien, puisque la maison de luxe est friande de ce genre de mélange détonant. Nicole Kidman avait complété le tout avec un jean baggy et un body en lycra très années 1990. Michelle Pfeiffer n'a qu'à bien se tenir.