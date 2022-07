Pourquoi la reine Elizabeth a refusé de faire une photo officielle avec son arrière-petite-fille Lilibet

Si la reine d'Angleterre a refusé d'apparaître en photo avec la fille du prince Harry et de Meghan Markle lorsqu'elle l'a rencontrée pour la première fois le mois dernier, c'est pour une raison bien précise.

Le 4 juin dernier, la fille du prince Harry et de Meghan Markle, Lilibet, a fêté son premier anniversaire à Windsor. Le couple, qui vit aux États-Unis depuis plus de deux ans, avait fait le voyage jusqu'en Angleterre avec ses deux enfants à l'occasion du jubilé de platine de la reine Elizabeth II. Cette dernière a donc enfin pu faire connaissance avec son arrière-petite-fille Lilibet, qu'elle n'avait encore jamais vue. Mais aucune image de ce moment important n'a été diffusée par le palais de Buckingham, ni par le duc et la duchesse de Sussex. Le Daily Mail affirmait d'ailleurs que c'était la reine qui avait demandé qu'aucune photo de sa rencontre avec la soeur d'Archie ne soit prise.

Une experte de la famille royale britannique avance désormais une raison pour cette exigence particulière. Selon Camilla Tominey, la reine avait un petit problème de santé et ses yeux étaient injectés de sang. Elle ne voulait donc pas apparaître comme cela sur un cliché officiel, et le palais a dès lors refusé la présence d'un photographe, demandée par le prince Harry, pour immortaliser la scène.

Le petit-fils d'Elizabeth II aurait alors proposé de faire une photo officielle à un autre moment, "dans le futur".