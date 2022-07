Rihanna éjecte Kim Kardashian de la première place d'un classement

Elle n'est plus numéro 1. Kim Kardashian vient de se faire briguer la couronne de plus jeune "self-made woman" milliardaire d'Amérique. Exit la papesse des réseaux sociaux et l'impératrice des cosmétiques, et place à Rihanna.

Déjà chanteuse la plus riche du monde et unique personnalité née à La Barbade à intégrer une liste Forbes, la superstar de 34 ans s'installe encore à la première place. La maman pèse en effet 1,4 milliard de dollars à ce jour et se place à la 21e place tous âges confondus. Cependant, elle est la seule femme à avoir moins de 40 ans. "Kim K" vaut toutefois 1,8 milliard de dollars, ce qui n'est pas rien. Comme le souligne Vanity Fair, Rihanna serait sur le point de faire entrer sa marque Savage x Fenty en Bourse. De quoi la rendre indéboulonnable.