Kim Kardashian se réapproprie une tenue culte de Madonna

Après Nicole Kidman et son look très "Catwoman", c'est au tour de Kim Kardashian de capter les flashes de la Fashion Week parisienne.

Ce mercredi 6 juillet, Jean Paul Gaultier présentait sa nouvelle collection automne-hiver 2022-2023 repensée par l'infatigable Olivier Rousteing. Le Français a pris l'influenceuse et sa fille North West, 9 ans, comme muses. Longue robe noire moulante à rayures contrastée par un soutien-gorge couleur nude pour la mère, veste rayée, chemise blanche et une jupe plissée pour la fille. Le duo avait également le nez percé et divers accessoires. L'association est en réalité un clin d'oeil appuyé à une photo mythique de Madonna et Jean Paul Gaultier datant de 1992. La pop star, elle, était carrément apparue seins nus à l'époque.