"Non, p*****": le prince William perd son calme à Wimbledon

À ce moment précis, William n'était plus ni prince, ni futur roi, mais un fan comme les autres. Le duc de Cambridge, féru de tennis, était présent dans les tribunes avec Kate Middetlon pour assister au match entre David Goffin et Cameron Norrie. Et sa colère a pris le dessus à un moment clé de la partie sur gazon.

Les caméras ont en effet capturé le moment tendu où le Belge a remporté un set face au Britannique. "Non, non, non p*****", a-t-il lâché, laissant parler sa frustration et réajustant sa cravate. Cette réaction de monsieur tout-le-monde est rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux. "Si heureux qu'il soit humain" ou encore "c'est bon de voir des sentiments", peut-on lire sur Twitter. Un roi déjà proche de son peuple ?