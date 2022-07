"Personne ne me croit !": cette incroyable maladie qui fait honte à Brad Pitt

Embarrassant. Cachées, mais bien réelles, certaines maladies possèdent des symptômes qui compliquent drôlement la vie des patients. Brad Pitt ne le sait que trop bien. Peu sont ceux qui le savent, mais l'acteur de 58 ans souffre de prosopagnosie.

"Honteux"

Derrière ce nom alambiqué, on trouve un mal particulièrement délicat à gérer au quotidien. Comme d'autres, l'ex d'Angelina Jolieest incapable de retenir un visage. "Personne ne me croit !", a-t-il récemment confié, "honteux", à GQ. "Tellement de gens me détestent, parce qu'ils pensent que je leur manque de respect", confiait-il déjà dans Esquire en 2013, bien embarrassé de la vexation qu'il peut susciter. "De temps en temps, quelqu'un va m'expliquer, et je vais dire: 'Merci de m'avoir aidé'. Et en retour on me dit que je suis égoïste et prétentieux. Mais c'est un mystère pour moi, mec. Je ne peux pas me souvenir de ton visage", avait-il ajouté, comme désolé. Aujourd'hui, Brad Pitt, qui s'est autodiagnostiqué, aimerait rencontrer une personne qui en souffre comme lui. Cette maladie rare affecterait entre 2 et 2,5% de la population mondiale.