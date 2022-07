Arthur méconnaissable: l'animateur se rase la tête suite à un pari perdu (VIDEO)

"Même très en retard, les paris perdus se paient toujours !", écrit ainsi Arthur -qui voulait tenir sa promesse- sur Instagram, accompagné d'une vidéo où il se rase entièrement le crâne. "Homme d’honneur. Dette D’honneur ."

Pour rappel, en 2021, dans Vendredi tout est permis, Arthur avait lancé un défi à Chris Marques : s'il se rasait la tête, 1 000 euros serait reversé à une association. Seulement, pour faire monter l'enchère, le danseur professionnel avait assuré qu'il le ferait pour 10 000 euros. Et Arthur, qui avait accepté, devait faire pareil. "Nous sommes arrivés à une telle somme pour l'association que j'étais obligé de prendre un rasoir et de me raser le crâne devant tout le monde,avait ainsi lancé le juré de Danse avec les stars, à l'époque, sur son compte Instagram. Je l'ai très bien vécu. Quand je décide quelque chose, j'y vais à fond et je n'ai aucun souci avec ça. Les cheveux font partie de mon identité, c'est vrai, mais je ne l'ai pas vécu comme un drame". Au tour donc maintenant d'Arthur de s'exécuter, mais en retard.

Un nouveau look capillaire qui semble toutefois plaire aux people français quand on voit la panoplie de commentaires positifs de stars en dessous de la vidéo. De Virginie Hocq à Hélène Segara en passant par Artus ou Camille Cerf, tous saluent le geste. "Va falloir bronzer de la coquille maintenant"; "En vrai ça te va grave bien"; "Bravo pour avoir osé le faire", peut-on encore lire en commentaires.