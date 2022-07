"Je ne lui ai pas dit 'Je t'aime' ": Franck Dubosc se confie, en larmes, sur sa vie privée

Connu pour son grand humour, Franck Dubosc s'est laissé aller à quelques confidences dimanche dans l'émission Sept à Huit diffusée dimanche sur TF1. Le moins que l'on puisse écrire, c'est que le sentiment qui prédominait lors de cette interview, c'était l'émotion.

L'humoriste s'est en effet confié au sujet de sa vie privée dans laquelle il a évoqué plusieurs regrets, notamment à propos de la relation compliquée qu’il avait entretenue avec son père. D'habitude très discret sur cet aspect-là de sa vie, Franck Dubosc s'est livré au grand public concernant des sujets très intimes.

"J'ai l'impression qu'on n'avait pas de relation", débute l'acteur de Camping en parlant de son père Lucien qui a été emporté en 2002 par la maladie de Charcot. Franck Dubosc estime que son "vieux", comme il l'appelle, était comme "le père d'un autre" à ses yeux.

Peu avant sa mort, Lucien Dubosc a transmis une lettre à son fils. "Je vois la souffrance d'écrire ces mots, où il ne parle pas de moi. Il parle de la maladie", explique l'humoriste qui commence à avoir les larmes qui lui montent aux yeux alors que son père conclut la lettre en indiquant qu'il gagnera face à la maladie. "Ce qui me fait le plus de peine, ce n'est pas ce qu'il a mis. C'est sa façon d'écrire, comme un enfant. Parce qu'il ne pouvait plus écrire", se remémore le comédien de 58 ans.

"Il entendait des gens lui parler de moi et leur a dit : 'C'est mon fils ! Franck Dubosc, c'est mon fils.' Et un jour, quand on me l'a dit pour la première fois, je me suis dit : 'Ah bon ? Mon père dit ça ?' Mais il ne me le disait jamais. Je pense qu'entre nous, ce n'est pas mon métier qui était le plus important. La grande fierté qu'il aurait dû avoir, c'est que je sois un vrai fils, pas un vrai acteur", explique Franck Dubosc.

Vingt ans après la mort de son père à qui il a rendu hommage dans le téléfilm La Dernière partie diffusé sur TF1, Franck Dubosc semble avoir fait son deuil : "Je ne lui ai pas dit 'je t'aime'. Je lui ai dit avec les yeux. On s'est pris la main. Est-ce que cela remplace des années de disputes ? Des années d'incompréhension ? Je n'en sais rien. On s'est dit ce qu'il fallait se dire, qu'on se pardonnait l'un l'autre. Se prendre la main était une façon de se dire: Je te pardonne. On est quand même de la même famille."