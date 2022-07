À 4 ans, la fille de Kylie Jenner publie sa première vidéo sur TikTok

Une sacrée farceuse. À 9 ans, North West, la fille de Kim Kardashian et Kanye West, a déjà un compte TikTok qu'elle partage avec sa mère. La page, sobrement baptisée "Kim and North" cumule près de 7 millions d'abonnés pour plus de 75 millions de mentions "j'aime". Vertigineux. Aujourd'hui, c'est au tour de Stormi de faire une apparition de premier plan sur le réseau social.

La fille de Kylie Jenner et de Travis Scott, 4 ans, a publié sa "première vidéo" sur la plateforme durant le week-end. Comme d'autres filles de son âge, l'enfant s'est amusée avec un l'un des filtres mis à disposition des utilisateurs. Stormi a jeté son dévolu sur l'un d'entre eux qui déforme le visage et a piégé sa mère qui mangeait sans maquillage dans leur villa cossue. Le clip de 16 secondes affiche déjà plus de 20 millions de vues. Une nouvelle preuve de la force de frappe du clan Kardashian.