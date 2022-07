Maria Del Rio partage des photos de vacances: les internautes sont sous le charme

Juillet est bien entamé et les plus chanceux ont pris le chemin des vacances. C'est le cas de Maria Del Rio, visage phare de RTL, qui est partie se reposer près de la mer.

Les vacances sont lancées ! À la maison, à la mer ou en montagne ? Maria Del Rio, animatrice de Radio contact, a fait sont choix. Il y a quelques jours à peine, elle présentait aux côtés d'Olivier Arnould, Gary et Valentino la dernière de la saison du Good Morning. Aujourd'hui, elle prend la pose dans de l'eau turquoise, dans les Pouilles, en Italie.

Notre consœur a posté deux photos d'elle sur Instagram et les internautes n'en reviennent pas. "Éblouissante et charmante", "irrésistible", "superbe et resplendissante"... Les compliments fusent sur le réseau social.

Les copines et Jean-Michel Zecca

D'autres visages connus du monde télévisuel francophone ont réagi au cliché. Emilie Dupuis s'est contentée d'un émoticône "bombe". Julie Taton la qualifie de "sirène".

Et Jean-Michel Zecca fait quant à lui des blagues. "A un moment donné, va quand même falloir apprendre à nager…", note le présentateur. Maria Del Rio l'a directement envoyé bouler vers son vélo. "T'irais pas pédaler un peu toi ?", a répondu l'animatrice.