"Poitrine plate": critiquée pour sa robe transparente, Florence Pugh atomise les "hommes vulgaires"

"Techniquement, ils sont recouverts ?"

Florence Pugh a envoûté le défilé d'anthologie signé Valentino dans une impressionnante robe en tulle rose. Mais sa poitrine apparente lui a valu un torrent de critiques et de moqueries. L'actrice de

Black Widow

et

Midsommar

a en effet vu certaines mauvaises langues commenter la taille de ses seins, jugés trop petits par certains. L'actrice britannique de 26 ans a remis les points sur les i sur son compte Instagram.

"Ce qui est inquiétant, c'est à quel point les hommes peuvent être vulgaires", a-t-elle écrit sur le réseau social. "Tant de personnes parmi vous ont voulu me faire savoir de manière agressive à quel point elles étaient déçues par mes 'petits tétons' ou me dire que je devrais avoir honte d'être si 'plate'. Je vis avec mon corps depuis un moment. J'ai bien conscience de la taille de mes seins et je n'en ai pas peur", a-t-elle ajouté à l'attention des "body shamers". "Pourquoi êtes-vous si effrayés par les seins ?", a-t-elle demandé, tout en conseillant aux femmes de libérer leurs "p***** de tétons" via un hashtag. Florence Pugh a reçu une énorme vague de soutien après sa publication.