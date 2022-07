Bradley Cooper n'est plus célibataire: voici sa nouvelle petite amie

Un nouvel amour dans sa vie. Bradley Cooper ne serait plus un coeur à prendre, annonce la presse américaine. L'acteur de A Star is Born serait en effet couple avec Huma Abedin, une conseillère politique. Et c'est Anna Wintour qui aurait joué les entremetteuses !

"Anna a définitivement joué les entremetteuses. Elle est la meilleure amie de Bradley et elle adore Huma. Bradley sort discrètement avec Huma depuis quelques mois maintenant, ils ont gardé le silence", lit-on dans Page Six. On les décrit comme étant parfait l'un pour l'autre.

Relativement méconnue par chez nous, Huma Abedin fut l'un des visages de la campagne d’Hillary Clinton lors des primaires démocrates de 2008. La brune était son assistante personnelle à cette époque. L'Américaine de 45 ans est aussi l'ex d'Anthony Weiner, sulfureux homme politique éclaboussé par des scandales sexuels.