"Espèce de vermine": Booba clashe Gims qui le met K.O. en le traitant de "ringard, vieux mec et brigand"

Les hostilités entre les deux rappeurs ont démarré lundi soir. Booba critiquait sur Instagram et Twitter les placements de produits faits par Demdem et relayés par son mari, le rappeur Gims. "Gims, espèce de vermine", a écrit ainsi Booba en légende d'une vidéo d'une conversation de Gims où le membre de la Sexion d'Assaut dit qu'il faut arrêter Booba."Tu as toujours voulu me faire..." Bienvenue dans le milieu des punchlines.

"En fait, il n’y a pas d’humains qui sont venus à ton concert”

Gavé par ces attaques ponctuelles et personnelles, Gims a finalement répondu à son ennemi en story sur Instagram. “Ça fait cinq ans que tu attends cette réponse. Voilà, je vais te la donner”, a-t-il balancé, avant de se moquer de l’annulation de la venue de Booba à un festival à Nîmes ce samedi 16 juillet. “T’es KO, il ne se passe rien. Ton festoche, des problèmes de logistiques? Tu veux nous faire avaler des trucs, mais arrête, il n’y a pas de logistique! En fait, il n’y a pas d’humains qui sont venus à ton concert.”

"Mon album, il se vend mieux que le tien, je suis plus fort que toi sur tous les points"

Maitre Gims, qui a rappelé ses records en story, n'a pas hésité non plus à descendre le dernier album de Booba: “T’as fait fuiter l’album, t’as partagé des liens, malgré ça j’ai fait une plus grosse semaine que toi et mon album, il se vend mieux que le tien. Je suis plus fort que toi sur tous les points”. Et de rajouter, en évoquant son concert prévu le 3 septembre prochain à Paris: “Et ton vieux Stade de France, on sait comment tu vas faire. On sait qui a investi, on sait qu’il y a entre 500.000 et un million d’euros qui ont été mis pour acheter uniquement des places qui vont être redistribuées”.

©Instagram/GIMS

"Tu harcèles des pauvres gens tous les jour"

L'interprète de Bella a tenu aussi à défendre sa femme et les autres attaqués. “Femmes, enfants, innocents. Tu harcèles des pauvres gens tous les jours”. Avant de se lâcher compètement, limite insultant: “T’es un tricheur", “T’es une victime”, “T’es un ringard, un brigand, un petit joueur”, “T’es un vieux mec”, “Tu ne fais peur à personne, tu sors de DisneyLand, t’es un putain de bouffon”. Uné déclaration de guerre à Booba qui aura du mal à répondre, son compte Instagram ayant été bloqué pendant 30 jours depuis le 11 juillet dernier.