"Je n’ai pas de respect pour ça": Mickey Rourke se paye Tom Cruise

Une sortie musclée. Tous les deux considérés comme des icônes des années 1980, Mickey Rourke et Tom Cruise ont pris des trajectoires totalement opposées. Alors que le nouveau volet de Top Gun cartonne au box-office, l'ancien beau gosse écorché vif a fait savoir ce qu'il pensait da la superstar.

"Il joue le même foutu rôle depuis 35 ans", a-t-il pesté lors d'une interview avec l'animateur vedette Piers Morgan. "Je n'ai pas de respect pour ça. Je me moque de l'argent ou du pouvoir. Ce qui m'intéresse, quand je regarde le travail de gars comme Al Pacino ou Christopher Walken, ou De Niro à ses débuts, Richard Harris et Ray Winstone, ça c'est le genre d'acteur que j'envie. Comme Montgomery Clift, Brando à l'époque. Tous les gars qui ont essayé de se renouveler", a ajouté l'acteur de Angel Heart et The Wrestler dans des propos traduits par Vanity Fair.

Mickey Rourke, lui, sera à l'affiche du prochain Polanski après une nouvelle traversée du désert.