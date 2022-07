"Pauvre prince George": en pleine chaleur, cette tenue du fils de Kate et William interroge

À Londres, ce n'est pas encore la canicule, mais le mercure affiche 30 degrés et une forte chaleur s'abat sur les tribunes de Wimbledon. Kate et William ont fait le déplacement et s'installent dans la "Royal Box" avec leur fils George. Le prince de 8 ans, féru de tennis, est tiré à quatre épingles et s'affiche en costume et cravate. Un choix marqué qui a fait débat outre-Manche.

"C'est cruel"

"C'est cruel" , "pauvre prince George, ne pourraient-ils pas laisser cet enfant porter un t-shirt et un short ?" , "c'est ridicule" , ont pesté certains Britanniques, peut-on lire dans le Mirror . Les personnalités royales devaient en effet se soumettre à un double protocole, le leur, mais aussi celui du tournoi sportif qui affiche la mention "tenue correcte exigée". Le prince George, lui, n'a pas boudé son plaisir.