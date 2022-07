Pierre Perret torse nu, dans une piscine, pour ses 88 bougies

"Toute l'équipe prépare l'anniversaire, mais ce soir, dans les verres, la couleur ne sera pas la même !!! Belle soirée mes loulous", a ainsi écrit Pierre Perret, sur Facebook, en publiant un cliché de lui en train de prendre la pose dans une piscine entouré de tous ses camarades.

Mais un détail intrigue les fans de l'interprète de La cage aux oiseaux et du Zizi. En effet, certains ont vu double sur le cliché. "J'ai peur, je vous vois doublement sur cette photo" ; "J'ai l'impression de vous voir deux fois dans la piscine, vous avez un frère jumeau ?" ou encore : "Tu as un sosie depuis 40 ans avec qui tu partages la scène ?" Eh bien… non. Il s'agit tout simplement d'un montage de deux photos différentes.