“Terrassée” par le virus, Mathilda May rapatriée d’urgence

En vacances à Bali, Mathilda May a vu son séjour virer au cauchemar en tombant gravement malade. Et pour cause, l'actrice de 57 ans (Les Rois du gag, Le Cri du hibou, Trois places pour le 26) s'est chopée la dengue. La célèbre voix de Pocahontas dans le classique de Disney a donc dû être hospitalisée en urgence en raison de son calvaire ("des jours difficiles, immobilisée sans pouvoir boire ni manger", écrit-elle sur Instagram avec une photo de son bras perfusé). Et elle en a profité pour pousser un coup de gueule contre la maltraitance du système de santé français (où les soins médicaux sont pris en charge par la Sécurité sociale) "qui agonise" . " Je pense à la chance d'être Française , écrit-elle sur Instagram. M ais aussi par association d'idées à cette crise du secteur de la santé de notre pays (qui me broie le cœur depuis des années) et la non-considération des pouvoirs publics successifs vis-à-vis du monde hospitalier et de ses soignants alors que nous avons un système exceptionnel." Mathilda May poursuit : "Il est clair que là où je suis, sans mutuelle, je n'aurais pas eu accès à cet hôpital hors de prix (imaginez avec les salaires locaux…) C'est donc le grand luxe ici de pouvoir être soigné à l'hôpital, comme dans beaucoup d'autres pays, hélas. " Et de conclure : "L'accès aux soins pour TOUS est la base d'une société juste. La France doit rester ce pays noble qui protège ces citoyens de la barbarie d'un monde absurde où on ferme la porte aux malades sans argent. Défendons les hôpitaux qui hurlent et crèvent de ne pas être entendus."