"Un désastre": la venue de Nicki Minaj sème le chaos, une fan poussée par la chanteuse

De l'enthousiasme à la débâcle. Nicki Minaj avait ravi ses fans en annonçant une rencontre en chair et en os à l'occasion de sa venue à Londres. Mais l'événement est rapidement devenu hors de contrôle.

Ce 11 juillet, des centaines de personnes était massées dans le quartier de Camden dans l'espoir d'approcher au plus près de la star. Une foule difficile à contenir qui a semé la zizanie et nécessité l'intervention des forces de l'ordre. "Les gars, si vous ne vous rassemblez pas, ils ne me laisseront pas sortir de la voiture. S'il vous plaît, ne courez pas dans les rues. S'il vous plaît, mettez-vous dans un seul endroit, en ligne", a twitté Nicki Minaj, consciente des débordements.

Des mouvements de foule ont eu raison de bon déroulé de l'événement. "Nicki Minaj m'a littéralement poussée", a notamment écrit une fan dans une vidéo TikTok devenue virale. Dans la presse britannique, des fans suédoises qui avaient fait le déplacement ont qualifié le tout de "désastre".