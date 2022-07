Armie Hammer: la mystérieuse reconversion de l'acteur accusé de tendances cannibales

Janvier 2021. Une série de messages privés glaçants provoquent la chute d'Armie Hammer à Hollywood. Sur les réseaux sociaux, plusieurs jeunes femmes détaillent le penchant cannibale de l'acteur de Call Me By Your Name,et sa fascination pour le sang, le viol, la manipulation et la domination. Peu après, Elizabeth Chambers, sa femme depuis 10 ans, demande le divorce. Aujourd'hui d'étranges nouvelles viennent d'émerger à son sujet.

"Travail normal"

C'est la rumeur qui court aux États-Unis : Armie Hammer serait devenu concierge et vendeur de propriétés partagées de luxe dans les îles Caïmans. Plusieurs médias, dont TMZ, ont publié des clichés de l'acteur sur place et vêtu du polo bleu d'une entreprise locale. Désormais, c'est au tour de l'avocat de l'Américain d'ajouter sa pierre au curieux édifice. "Je ne peux confirmer ou infirmer, car Armie ne m'en a pas parlé. S'il est bien devenu vendeur de propriétés partagées, alors que je pense que c'est dégueulasse de la part des médias de le salir alors qu'il s'est trouvé un 'travail normal'", a-t-il écrit dans un communiqué. De quoi ajouter de l'eau au moulin.