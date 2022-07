Daniel Lévi ("Les Dix commandements") annonce une heureuse nouvelle sur Instagram

Ces trois dernières années n'ont pas été faciles pour Daniel Levi. Atteint d'un cancer du côlon, le chanteur des Dix commandements a dû être hospitalisé et opéré d'urgence en avril dernier. Sa femme, Sandrine Aboukrat-Lévi, avait toutefois tenu à rassurer les fans de l'artiste suite à l'intervention. "Grâce à Dieu, Daniel se remet peu à peu. On avance pour le meilleur et tout est pour le bien", avait-elle déclaré.

Dans une vidéo publiée ce samedi sur Instagram, Daniel Lévi a donné des nouvelles de son état de santé. "Je voulais vous donner quelques petites nouvelles rassurantes et même peut-être au-delà de ça. Je voulais vous remercier pour votre soutien et vos encouragements. C'est vrai que ces dernières semaines ont été un peu compliquées pour moi. Mais on me soigne", dit le chanteur de 60 ans avant d'annoncer être devenu papa pour la quatrième fois. "Je suis même heureux de vous annoncer que je suis papa d'une petite fille depuis ce matin, ravissante. Sa maman se porte bien. Le bébé se porte bien."

Un rayon de soleil qui vient illuminer les dernières années sombres de Daniel Lévi. "Je vous donne rendez-vous très bientôt", conclut le chanteur.