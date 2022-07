Ricky Martin accusé d'inceste : "Cette idée n’est pas seulement fausse, elle est dégoûtante"

Le chanteur portoricain est accusé de violence domestique et d'inceste par son neveu de 21 ans, Dennis Yadiel Sanchez. Ce dernier affirme qu'ils ont eu des relations sexuelles pendant 7 mois et que la star l'a attaqué "physiquement et psychologiquement". Des allégations que l'interprète de La Copa De La Vida nie complètement. "Malheureusement, la personne qui a fait cette déclaration est aux prises avec de profonds problèmes de santé mentale. Ricky Martin n'a, bien sûr, jamais été - et ne serait jamais - impliqué dans une quelconque relation sexuelle ou romantique avec son neveu", a indiqué Marty Singer, l'avocat de Ricky Martin, au magazine People. "Cette idée n'est pas seulement fausse, elle est dégoûtante."