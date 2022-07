"La polygamie est plus honnête" : l’étonnante vision du couple selon Yannick Noah

En marge du récent mariage de son fils Joakim avec le mannequin Lais Ribeiro, Yannick Noah s'est confié à Libération qui lui a consacré ce lundi un portrait. Le chanteur y expose sa vision du couple et celle-ci va certainement en surprendre plus d'un. "Comment jurer fidélité pour toute la vie ?, se demande-t-il dans les pages du quotidien français. La polygamie est plus honnête, et ça vaut aussi pour les femmes. Moi, je propose un CDD de 2 ans. Ensuite, on avise."

À 62 ans, le vainqueur de Roland-Garros en 1983, affiche une vie sentimentale mouvementée. Il est le père de 5 enfants qu’il a eu avec trois femmes différentes. Son premier mariage remonte à 1984. Il avait épousé Cecilia Rhode, Miss Suède 78 et mannequin pour l’agence Elite. Ensemble, ils ont eu deux enfants : Joakim et Yéléna. Onze ans et un divorce plus tard, il s’est marié avec Heather Stewart-Whyte, également mannequin. Ils ont également eu deux enfants : Eleejah et Jenaye.

Après un nouveau divorce en 1999, c’est avec Isabelle Camus, la fille du producteur Jean-Claude Camus, proche de Johnny Hallyday, qu’il s'est mis en couple. Fini le mariage. Ils ne sont pas passé devant le maire mais ils ont eu un fils en 2004, Joalukas. Ils se sont séparés en 2020. Depuis, il semblerait que Yannick Noah soit célibataire.